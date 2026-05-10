نشرت الجريدة الرسمية في عددها، قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الثانية جنايات بدر، يقضي برفع أسماء أربعة أشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك على خلفية القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب

وصدر القرار خلال جلسة منعقدة بغرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمين السر.

وجاء القرار استجابة لطلب مقدم من المستشار النائب العام، والمقيد برقم 1 لسنة 2026 قرارات رفع إدراج إرهابيين، حيث قررت المحكمة رفع أسماء كل من محمد سرور البشير عبد الحافظ، وصبري الششتاوي السيد العيسوي، وخالد حسين علي محمد، وأحمد عبد العزيز عبد الحميد إبراهيم، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

قوائم الإرهاب

كما تضمن الحكم نشر القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة لملف الإدراج ورفع الأسماء من القوائم.

ويأتي القرار في إطار المراجعات القضائية الدورية الخاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة، وبعد فحص المواقف القانونية الخاصة بكل حالة على حدة.

اقرأ أيضًا:

عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟