أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب| مستند

كتب : صابر المحلاوي

01:09 م 10/05/2026 تعديل في 01:36 م

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها، قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الثانية جنايات بدر، يقضي برفع أسماء أربعة أشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك على خلفية القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب

وصدر القرار خلال جلسة منعقدة بغرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود، وبحضور ممثل النيابة العامة وأمين السر.

وجاء القرار استجابة لطلب مقدم من المستشار النائب العام، والمقيد برقم 1 لسنة 2026 قرارات رفع إدراج إرهابيين، حيث قررت المحكمة رفع أسماء كل من محمد سرور البشير عبد الحافظ، وصبري الششتاوي السيد العيسوي، وخالد حسين علي محمد، وأحمد عبد العزيز عبد الحميد إبراهيم، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

كما تضمن الحكم نشر القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة لملف الإدراج ورفع الأسماء من القوائم.

ويأتي القرار في إطار المراجعات القضائية الدورية الخاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة، وبعد فحص المواقف القانونية الخاصة بكل حالة على حدة.

