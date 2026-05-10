صديقة طليقة القاضي السابق المتهم بقتلها: "مش أول مرة يحاول فيها التخلص منها"

كتب : صابر المحلاوي

12:11 م 10/05/2026

قالت معالي محروس، صديقة المجني عليها في قضية القاضي السابق المتهم بقتل طليقته بمدينة 6 أكتوبر، إن ما تم تداوله بشأن العلاقة الأسرية بين الطرفين لا يعكس الحقيقة الكاملة، كاشفة عن وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة الخلافات بينهما.

أجواء مضطربة داخل الأسرة

وخلال حديثها، في تصريحات تلفزيونية، أوضحت "معالي" أن الأطفال كانوا يعيشون في أجواء مضطربة بسبب الخلافات المستمرة، مشيرة إلى واقعة قالت إن المتهم خلالها اصطحب أبناءه إلى الإسكندرية، وتسبب في حالة من الذعر بعد تهديدات بالتصرف في حياتهم، ما دفع الأم إلى الاستغاثة بالأهالي في الشارع للتدخل.

واقعة كوبري قصر النيل

وأضافت أن واقعة أخرى حدثت أعلى كوبري قصر النيل، حيث ـ وفق روايتها ـ قام المتهم بتهديد طليقته عبر مكالمة فيديو أثناء وجوده مع أحد الأطفال، ما أثار حالة من الفزع بين المتواجدين، قبل أن يتدخل المارة وينتزعوا الأطفال منه.

نفي وجود تسجيلات

وردًا على التساؤلات بشأن وجود أدلة أو تسجيلات، قالت إن الواقعة تمت عبر مكالمات فيديو ولم يتم توثيقها، مشيرة إلى أن تدخل الأهالي كان سببًا في إنقاذ الأطفال في أكثر من موقف.

تفاصيل حول الزواج والعلاقة الأسرية

كما نفت صديقة المجني عليها ما أُثير حول طبيعة الزواج الثاني، مؤكدة أنه كان بعلم الأسرة وموثقًا بعقد شرعي داخل بيت العائلة، وأن المتهم كان على علم بذلك.

وأضافت أن العلاقة بين الطرفين شهدت انقطاعًا في التواصل، حيث امتنع ـ وفق قولها ـ عن رؤية أبنائه أو الإنفاق عليهم لفترات طويلة، بينما ظل الزوج الثاني يشارك في رعايتهم.

استمرار نظر القضية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما حدث ـ بحسب وصفها ـ يعكس خلافات أسرية حادة امتدت لسنوات قبل الواقعة محل الاتهام، فيما تواصل محكمة جنايات الجيزة نظر القضية، مع تأجيل الجلسة لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: "حُرم من أبنائه 4 سنوات وتعرّض لضغوط نفسية قاسية" (فيديو)

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟

