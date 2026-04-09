"مقتل شاب وإصابة آخر".. قرار قضائي بشأن المتهمين في مشاجرة الأسلحة البيضاء بالمرج

كتب : أحمد عادل

12:43 م 09/04/2026 تعديل في 02:21 م

مشاجرة الأسلحة البيضاء في المرج

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة مشاجرة كوبري المشاة بالأسلحة البيضاء بالمرج، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين -يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية- 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهما في زفاف بمنطقة عين شمس، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية انتهت سريعًا بتدخل الأهالي.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليهما أعلى كوبري المشاة بمنطقة المرج مدججين بالأسلحة البيضاء بغرض الانتقام، وما أن شاهدوا المجني عليهما تعدوا عليهما بالضرب.

وأضافت أن المتهمين سددوا للمجني عليهما طعنات نافذة متفرقة بالجسد، أودت بحياة الأول، بينما أصيب الثاني بإصابات بالغة يتلقى العلاج اللازم على إثرها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر بجروح قطعية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما، وعُثر بحوزتهما على سلاحين أبيضين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

