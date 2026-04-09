ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مصنعًا غير مرخص في محافظة القاهرة لإنتاج وتداول مستلزمات طبية و "أطراف صناعية" مجهولة المصدر، حيث عُثر بداخله على أكثر من 180 ألف قطعة بدون بيانات رسمية أو فواتير قانونية، وتم التحفظ على خط إنتاج كامل ومستلزمات تصنيع غير مطابقة للمواصفات القياسية فوريًا، في إطار جهود حماية المواطنين من مخاطر الغش التجاري والتدليس بكل حسم وقوة.

كشف قطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين أن المصنع يفتقر لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها، ومن جانب آخر تبيّن أن القائمين على الإدارة خططوا لطرح هذه الكميات الضخمة من الـ أطراف صناعية في الأسواق لتحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة، علاوة على ذلك تم رصد مستلزمات إنتاج مجهولة المنشأ تُستخدم في التصنيع.

نجحت الحملات الأمنية في حصر كافة المضبوطات التي شملت قطع غيار ومكونات طبية مجهولة، وفي السياق ذاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الـ مصنع غير مرخص وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، ومن جانب آخر تواصل وزارة الداخلية ملاحقة كافة الكيانات الوهمية التي تتاجر بصحة المواطنين لضمان فرض الانضباط والرقابة على الأسواق، مع التأكيد على مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في التزييف فوريًا وبكل حزم لضمان عدم وصول المنتجات المغشوشة للمرضى.

