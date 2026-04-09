إعلان

تنفيذ 83 ألف حكم وضبط 415 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

09:52 ص 09/04/2026 تعديل في 10:37 ص

حملة أمنية مكبرة بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.

واستهدفت الحملات الموسعة تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى تتبع الهاربين من الأحكام لضمان فرض الانضباط والسيطرة الأمنية الكاملة في الشارع المصري فوريًا وبكل حسم وقوة، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

تنفيذ 83 ألف حكم وضبط 415 قضية مخدرات

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن تنفيذ 83 ألفًا و976 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 415 قضية مخدرات ضمت 462 متهمًا، فضلًا عن مصادرة 414 قطعة سلاح ناري وأبيض.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

الداخلية مخدرات الحملات الأمنية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

