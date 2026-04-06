إعلان

"سرقة فلوس وسلاح أبيض".. تفاصيل التعدي على شاب وإجباره على استقلال توك توك بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:16 ص 06/04/2026

جانب من الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالتعدي على آخر وإجباره على استقلال مركبة "توك توك" بأحد الشوارع بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو" (عاملان ، سائق "التوك توك" – مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية).

بمواجهتهم أقروا بسابقة وجود خلافات بينهم والمجنى عليه بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي من منزل أحدهم وقيامهم على إثر ذلك بالتعدي عليه بالسب والضرب "دون إحداث إصابته" وإجباره على استقلال المركبة وإنزاله عقب استرجاع المبلغ المالي المستولى عليه. باستدعاء المجني عليه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وسؤاله أيد ما سبق، وعلل عدم تقدمه ببلاغ لإنهاء الخلاف بينهم ودياً.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

أحدث الموضوعات

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق