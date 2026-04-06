كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بالتعدي على آخر وإجباره على استقلال مركبة "توك توك" بأحد الشوارع بالبحيرة.

تفاصيل تعدي شخصين على شاب بسلاح أبيض

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو" (عاملان ، سائق "التوك توك" – مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية).

بمواجهتهم أقروا بسابقة وجود خلافات بينهم والمجنى عليه بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي من منزل أحدهم وقيامهم على إثر ذلك بالتعدي عليه بالسب والضرب "دون إحداث إصابته" وإجباره على استقلال المركبة وإنزاله عقب استرجاع المبلغ المالي المستولى عليه. باستدعاء المجني عليه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وسؤاله أيد ما سبق، وعلل عدم تقدمه ببلاغ لإنهاء الخلاف بينهم ودياً.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

