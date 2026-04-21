تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 76 متهمًا في القضية رقم 8759 لسنة 2024 جنايات القطامية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تفاصيل أمر الإحالة:

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا، خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024، قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من الثامن وحتى الأخير، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

اتهامات بتمويل الإرهاب:

وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، في إطار ما نُسب إليهم من أدوار تنظيمية وداعمة لأنشطة الجماعة محل الاتهام.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة