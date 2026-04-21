إعلان

داخل قفص الاتهام.. تفاصيل محاكمة 76 متهمًا بتمويل الإرهاب وتعطيل الدولة بالقطامية

كتب : صابر المحلاوي

09:24 ص 21/04/2026

محاكمة 76 متهمًا بتمويل الإرهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، محاكمة 76 متهمًا في القضية رقم 8759 لسنة 2024 جنايات القطامية.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تفاصيل أمر الإحالة:

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السابع تولوا، خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2024، قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من الثامن وحتى الأخير، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجهت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

اتهامات بتمويل الإرهاب:

وأسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، في إطار ما نُسب إليهم من أدوار تنظيمية وداعمة لأنشطة الجماعة محل الاتهام.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة بدر تمويل الإرهاب جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
"احتفال سبايدر مان".. تحذير شديد للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
رياضة محلية

"احتفال سبايدر مان".. تحذير شديد للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟
نصائح طبية

لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)