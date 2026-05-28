ضبط 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وكشف 13 حالة تعاطٍ بين السائقين

كتب : علاء عمران

11:36 ص 28/05/2026

حملات مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 117 ألفًا و290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار الخاطئ، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 613 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 284 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، ومتانة وأمن المركبات.

كما تم فحص 50 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 محكوم عليهم بإجمالي 6 أحكام قضائية.

وتم كذلك التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

