

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 117 ألفًا و290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار الخاطئ، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 613 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 284 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، ومتانة وأمن المركبات.

كما تم فحص 50 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 محكوم عليهم بإجمالي 6 أحكام قضائية.

وتم كذلك التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها