قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة؛ برئاسة المستشار مينا فايز، تأجيل جلسة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة 75مريضا بفقدان البصر جراء عمليات إزالة "مياه بيضاء" إلى جلسة 29 أبريل الجاري لإعلان المتهمة الثانية بحضوريه الحكم بمواجتها.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين "ط.م"، و "ه. ع" ، و " م.ث"، و " ح.م"، و " ح.م"، و " م.ع"، و " س.ع"،و "ح.م"، و " م. ط" مدير مستشفى أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا، وكان ذلك عن إخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم وما أسفر عنه حدوث عامة مستديمة متمثلة في فقدان حاسة البصر على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي وعلى النحو بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وتابعت النيابة أن التقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلا عن وجود مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى الذين كانوا يخضعون لعمليات إزالة المياه البيضاء داخل المستشفى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5اطباء و مشرف و4 ممرضات)، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية كالإبلاغ عن حالات العدوى، و تعقيم الأدوات بين العمليات وهو ما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضي بفقدان البصر.