إعلان

دراما صادمة بالغربية.. نقاش يعتدي على زوجته وطليقها يصورها وينشرها لتحقيق ترند

كتب : علاء عمران

12:39 م 16/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو صادم تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة بملابس غير لائقة وعليها آثار اعتداء وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها بمحافظة الغربية، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

تفاصيل رصد الواقعة وتحديد هوية السيدة


بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها لها معلومات جنائية، وبمناقشتها أقرت بتفاصيل الواقعة.

اعتداء الزوج وتطورات الواقعة


وأوضحت السيدة أن زوجها ويعمل نقاشًا وله معلومات جنائية، تعدى عليها بالضرب المبرح بتاريخ 11 من الشهر الجاري، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، كما هددها بإيذاء نجلها حال إبلاغها الأجهزة الأمنية.

استغلال الطليق للواقعة وتصويرها

وأضافت التحقيقات أن السيدة استعانت بطليقها، عامل وله معلومات جنائية، لدعمها عقب الاعتداء، إلا أنه استغل حالتها وقام بتصويرها في تلك الظروف ونشر المقطع عبر حسابه الشخصي بتاريخ 13 من الشهر الجاري، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة والتفاعل على مواقع التواصل.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم بالاعتداء، والطليق القائم على التصوير والنشر، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة وزارة الداخلية أخبار الحوادث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
علاقات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
مصراوى TV

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات
أخبار المحافظات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين