كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو صادم تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة بملابس غير لائقة وعليها آثار اعتداء وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها بمحافظة الغربية، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

تفاصيل رصد الواقعة وتحديد هوية السيدة



بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها لها معلومات جنائية، وبمناقشتها أقرت بتفاصيل الواقعة.

اعتداء الزوج وتطورات الواقعة



وأوضحت السيدة أن زوجها ويعمل نقاشًا وله معلومات جنائية، تعدى عليها بالضرب المبرح بتاريخ 11 من الشهر الجاري، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، كما هددها بإيذاء نجلها حال إبلاغها الأجهزة الأمنية.

استغلال الطليق للواقعة وتصويرها

وأضافت التحقيقات أن السيدة استعانت بطليقها، عامل وله معلومات جنائية، لدعمها عقب الاعتداء، إلا أنه استغل حالتها وقام بتصويرها في تلك الظروف ونشر المقطع عبر حسابه الشخصي بتاريخ 13 من الشهر الجاري، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة والتفاعل على مواقع التواصل.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم بالاعتداء، والطليق القائم على التصوير والنشر، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟