إصابة 5 أشخاص إثر حريق هائل دمر مجمعا سكنيا للاجئين في ألمانيا

اندلع حريق هائل في مجمع سكني من الحاويات بمدينة راونهايم جنوب ولاية هيسن الألمانية، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وإصابة 5 أشخاص، بينهم 4 من رجال الإطفاء.

قال متحدث باسم الإطفاء، إن المجمع كان يضم وحدات سكنية للاجئين والمشردين، وإن الحريق أسفر عن إصابة أحد السكان بكسر في الكتف واختناق بالدخان، فيما أصيب أربعة من رجال الإطفاء بحروق نتيجة الحرارة الشديدة، أحدهم نقل إلى المستشفى وحالته غير مهددة للحياة.

وأوضح المتحدث، أنه عند وصول فرق الإطفاء، كانت ألسنة اللهب تخرج من نوافذ شقتين في الطابق الأرضي، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وشارك في إخماده أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

ولم تعرف الشرطة بعد سبب الحريق، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض، حيث كان المبنى يتسع لنحو 30 شخصا، وتم إنقاذ 13 منهم فقط.

وتقوم فرق الوكالة الفنية للإغاثة حاليا بإزالة حطام الحريق للسماح لرجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد والإخماد النهائية، في وقت تضررت فيه سيارتا إطفاء بسبب الحرارة الشديدة، وفقا لروسيا اليوم.