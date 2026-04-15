كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، زعمت خلالها تعرضها لمضايقات من بعض الأشخاص أثناء سيرها بكورنيش الأقصر، وكذلك طلب أحد السائقين أجرة زائدة بشرم الشيخ.

مضايقات مزعومة تكشف تصوير أجنبية لأشخاص خلسة بالأقصر

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مديريتَي أمن الأقصر وجنوب سيناء بلاغات من أربعة أشخاص تضرروا من السيدة لقيامها بتصويرهم خلسة أثناء عملهم.

وأوضحت التحريات أن المبلغ ضدهم يعملون في الترويج للخدمات السياحية، وأن السيدة قامت بنشر مقاطع لهم على مواقع التواصل مدعية تعرضها للمضايقة، وهو ما ثبت عدم صحته.

أجنبية تنشر مقاطع وتدعي مضايقات على غير الحقيقة لزيادة المشاهدات

كما تضرر أحد السائقين من قيامها بنشر مقطع تزعم فيه أنه طلب أجرة أكثر من المقرر، وذلك على خلاف الحقيقة وفقًا لما أكدته التحريات.

اعترافات أجنبية بتصوير المقاطع لرفع نسب التفاعل على مواقع التواصل

وبسؤال السيدة أقرت بأنها قامت بتصوير المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.