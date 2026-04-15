إعلان

عشان التريند.. أجنبية تزعم مضايقة مواطنين بالأقصر وشرم الشيخ والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : عاطف مراد

04:47 م 15/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، زعمت خلالها تعرضها لمضايقات من بعض الأشخاص أثناء سيرها بكورنيش الأقصر، وكذلك طلب أحد السائقين أجرة زائدة بشرم الشيخ.

مضايقات مزعومة تكشف تصوير أجنبية لأشخاص خلسة بالأقصر

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مديريتَي أمن الأقصر وجنوب سيناء بلاغات من أربعة أشخاص تضرروا من السيدة لقيامها بتصويرهم خلسة أثناء عملهم.

وأوضحت التحريات أن المبلغ ضدهم يعملون في الترويج للخدمات السياحية، وأن السيدة قامت بنشر مقاطع لهم على مواقع التواصل مدعية تعرضها للمضايقة، وهو ما ثبت عدم صحته.

أجنبية تنشر مقاطع وتدعي مضايقات على غير الحقيقة لزيادة المشاهدات

كما تضرر أحد السائقين من قيامها بنشر مقطع تزعم فيه أنه طلب أجرة أكثر من المقرر، وذلك على خلاف الحقيقة وفقًا لما أكدته التحريات.

اعترافات أجنبية بتصوير المقاطع لرفع نسب التفاعل على مواقع التواصل

وبسؤال السيدة أقرت بأنها قامت بتصوير المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الأقصر شرم الشيخ سيدة أجنبية فيديو متداول مضايقات تصوير خلسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

