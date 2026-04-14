كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن وفاة أحدهم بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم (عاطل له معلومات جنائية – توفي إثر إصابته بطلق ناري)، وطرف ثانٍ يضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين أن الطرف الثاني تعدى على الطرف الأول باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، كما تسبب إطلاق الأعيرة النارية في إصابة 4 أشخاص آخرين تصادف مرورهم بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، وهي (بندقية آلية، بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.