شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات شرطة التموين، حملات تفتيشية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بمنظومة الخبز.

وجاءت الحملات في إطار إحكام الرقابة على تداول الدقيق والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدقيق المدعم أو إساءة استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، بما يضر بمصالح الدولة والمواطنين.

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم داخل مخابز مخالفة

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التموينية، ومصادرة كميات من الدقيق بلغت أكثر من 9 أطنان (أبيض وبلدي مدعم)، حيث تبين قيام بعض المخالفين بتخزينها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء أو استخدامها في إنتاج الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الداخلية تكشف حقيقة منشور عن ترويج مخدرات بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور ادعى فيه صاحبه قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وبيعها علنًا أمام مسكنه بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد، وبمناقشة أسرته أفادت بأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله.

وأضافت الأسرة أنها قامت بحذف المنشور بعد نشره، خشية إثارة البلبلة أو المساءلة القانونية، فيما أكدت التحريات خلو المنطقة محل الادعاء من أي أنشطة إجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار فحص البلاغات والشكاوى بدقة، خاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان كشف الحقائق ومواجهة الشائعات.

