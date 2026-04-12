واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة مختلف أشكال الخروج على القانون، في إطار إستراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي للجريمة بكافة صورها.

وشنّ قطاع الأمن الاقتصادي، من خلال الإدارات العامة التابعة له وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات أمنية موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية بارزة في نطاق اختصاصاته.

الداخلية تواصل الضربات الاستباقية

ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، جرى تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، أسفرت عن ضبط 1413 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3692 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

قضايا بالجملة في النقل والكهرباء والضرائب

وفي السياق ذاته، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 478 قضية في مجالات متعددة، من بينها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، إلى جانب قضايا التهرب الضريبي والتحري عن المديونيات.

وعلى صعيد آخر، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 98 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحال دون ترخيص، فضلًا عن تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة، بما يعزز من دعائم الأمن والاستقرار.