تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل محل تجاري بمنطقة الوراق، صباح اليوم السبت، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب الحريق وتحرك أمني سريع

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم الوراق، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

نجح رجال الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق بالكامل خلال وقت قياسي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحريق

استمع رجال المباحث إلى أقوال مالك المحل للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإجراء التحريات اللازمة وتحديد السبب الحقيقي وراء اندلاع الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

