كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة التسلل إلى أحد العقارات بقصد سرقته بمحافظة الإسماعيلية، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها وفر هاربًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.