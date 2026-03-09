بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

نص برقية وزير الداخلية

وتضمنت البرقية التي بعثها الوزير: "بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

التضحيات ستظل وسام عزة وفداء

وذكر الوزير: "ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار في شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطني محفورة في وجدان الأمة المصرية، تجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء و ملحمة كفاح وعطاء تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود. حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة عزيزة أبية، ولتبقى جيشاً وشرطةً وشعباً في رباط إلى يوم الدين."

كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، "يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نؤكد تقديرنا لمكانة الشهداء كعطاء لا ينفد وقيمة لا تبلى، حيث نالوا مرتبة عظيمة في التضحية والعطاء دفاعاً عن رفعة واستقلال وطنهم، واستحقوا جوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً. عاشت قواتنا المسلحة، ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة."