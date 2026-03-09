إعلان

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"

كتب : رمضان يونس

05:06 م 09/03/2026 تعديل في 05:09 م

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

نص برقية وزير الداخلية

وتضمنت البرقية التي بعثها الوزير: "بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

التضحيات ستظل وسام عزة وفداء

وذكر الوزير: "ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار في شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطني محفورة في وجدان الأمة المصرية، تجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء و ملحمة كفاح وعطاء تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود. حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة عزيزة أبية، ولتبقى جيشاً وشرطةً وشعباً في رباط إلى يوم الدين."

كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، "يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نؤكد تقديرنا لمكانة الشهداء كعطاء لا ينفد وقيمة لا تبلى، حيث نالوا مرتبة عظيمة في التضحية والعطاء دفاعاً عن رفعة واستقلال وطنهم، واستحقوا جوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً. عاشت قواتنا المسلحة، ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الداخلية وم الشهيد حتفال بيوم الشهيد زير الدفاع لقوات المسلحة ئيس أركان القوات المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟
حوادث وقضايا

حلم "الثانوية" انتهي بكابوس| 480 من طلاب السودان ضحية نصب.. ما القصة؟
بسبب توقف الطيران.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يستغيثون لوزير
مدارس

بسبب توقف الطيران.. أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج يستغيثون لوزير
فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
سلي صيامك: مدن يعيش سكانها بدون توقيت.. كيف ولماذا؟
رمضان ستايل

سلي صيامك: مدن يعيش سكانها بدون توقيت.. كيف ولماذا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة