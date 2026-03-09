قررت محكمة مستأنف جنح العمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار ثروت شبانة، تأجيل استئناف رجل أعمال سوداني (صاحب مؤسسة تعليمية شهيرة) وآخر على حكم إدانتهما بالحبس 3 سنوات في واقعة اتهامهما بالنصب على طُلاب سودانيين، بشأن حصولهم أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية، إلى جلسة 29 مارس الجارى للمستندات.

ترأس هيئة الدائرة المستشار ثروت شبانه وعضوية المستشارين حسن أبو الخير وأحمد سمير وسكرتارية عمر عبد الشافي.

وأدانت محكمة جنح العمرانية، في وقت سابق "ا.م" (صاحب مؤسسة الكودة التعليمية) وآخرين بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامهما بالنصب على طلاب سودانيين للالتحاق الطلاب بشهادة الثانوية العامة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8871 لسنة 2025 جنح العمرانية، أن " أ.م"، و آخرين، تحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة والطالبات السودانيين بالجيزة بغرض التقديم وقبول الطلبة من خلال سناتر تعليمية غير قانونية بدراسة مناهج الثانوية العامة المصرية.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين، أوهموا الطلاب السودانيين على خلاف الحقيقة، بقيدهم في نظام الثانوية واستخراج أرقام جلوس لأداء امتحانات الثانوية العامة، بغرض الحصول على أموال من أولياء أمور الطلاب.



وقالت إحدى الطالبات ـ رفضت ذكر أسمها ـ في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها سجلت عبر سنتر "المستقبل"، للالتحاق الطلاب السودانيين بالشهادة الثانوية العامة المصرية، لكن تفاجأت قبل الامتحانات بعدم وجود رقم جلوس لأداء الامتحانات، مؤكدةً أن نحو 480 طالبًا وقعوا في فخ النصب.

وردًا على استغاثة الطلاب؛ أصدرت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة تحذيرًا هامًا لأولياء أمور الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، وذلك في ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم حصول بعض الطلاب السودانيين على أرقام جلوس امتحانات الشهادة الثانوية المصرية.



وأهابت المستشارية، في بيان رسمي، أولياء الأمور الكرام عدم التعامل مع الكيانات والمراكز التعليمية غير الرسمية التي تدعي اختصاصها بإصدار أرقام جلوس للطلاب السودانيين الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية. كما شددت على أن إجراءات الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المصرية تتطلب استيفاء الطالب لشروط الدراسة لمدة 12 عامًا.



وأكدت "المستشارية" على ضرورة اتباع الإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة والرسمية بمصر، وأهمية التأكد من استيفاء الطالب أو الطالبة للشروط والمعايير المحددة من قبل الجهات التعليمية المصرية، خاصة تلك المتعلقة بالسن وسنوات الدراسة، كما نوهت على أن التحاق الطلاب بالمراكز التعليمية المصرية لم يتم عبرها أو بالتنسيق معها، محذرة من أي جهات تدعي عكس ذلك.