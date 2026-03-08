واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك ضمن جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي إطار هذه الحملات، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 6 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

حملات مكبرة ضد التلاعب بالأسعار والعملات

كما استمرت الحملات الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 5 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو