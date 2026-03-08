إعلان

الداخلية: ضبط 6 طن دقيق و5 مليون جنيه في حملات مكبرة ضد التلاعب بالأسعار والعملات

كتب : علاء عمران

11:44 ص 08/03/2026

شرطة التموين _أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك ضمن جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي إطار هذه الحملات، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 6 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

حملات مكبرة ضد التلاعب بالأسعار والعملات

كما استمرت الحملات الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تجاوزت 5 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وزارة الداخلية ضبط الأسواق شرطة التموين

