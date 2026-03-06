واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

