سرقة على دراجة نارية.. الداخلية تضبط عاطلين سرقا هاتفًا محمولًا من مواطن بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:45 م 29/03/2026 تعديل في 12:47 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من قائد مركبة "توك توك" بأسلوب المغافلة في الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنه تم تحديد المجني عليه، وهو سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، الذي أكد أن الحادث وقع بتاريخ 24 الجاري أثناء تركه هاتفه داخل المركبة.

وبالفحص تم ضبط مرتكبي الواقعة وهما عنصران جنائيان، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة بدون لوحات معدنية، واعترفا بالسرقة، وتم ضبط الهاتف المستولى عليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غضب في إسرائيل.. المئات يتظاهرون ضد الحرب والشرطة تحاول الفض بالعنف (فيديو)
شئون عربية و دولية

غضب في إسرائيل.. المئات يتظاهرون ضد الحرب والشرطة تحاول الفض بالعنف (فيديو)
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
أخبار السيارات

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
بلاغ بتسمم غذائي في بني سويف.. وتحرك عاجل من "سلامة الغذاء"
أخبار مصر

بلاغ بتسمم غذائي في بني سويف.. وتحرك عاجل من "سلامة الغذاء"
إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
سينما

إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"