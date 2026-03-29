ضبط عاطلين سرقا هاتفًا محمولًا من مواطن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من قائد مركبة "توك توك" بأسلوب المغافلة في الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنه تم تحديد المجني عليه، وهو سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية، الذي أكد أن الحادث وقع بتاريخ 24 الجاري أثناء تركه هاتفه داخل المركبة.

وبالفحص تم ضبط مرتكبي الواقعة وهما عنصران جنائيان، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة بدون لوحات معدنية، واعترفا بالسرقة، وتم ضبط الهاتف المستولى عليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

