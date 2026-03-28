السيطرة على حريق محدود بكراسي انتظار الركاب بموقف عبد المنعم رياض

كتب : محمد الصاوي

06:29 م 28/03/2026

السيطرة على حريق محدود بكراسي انتظار الركاب بموقف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في عدد من كراسي انتظار الركاب بموقف عبد المنعم رياض، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالموقف.

فرق الحماية المدنية تنجح في السيطرة

تلقى قسم شرطة قصر النيل إخطارًا بالحادث، وبمتابعة العقيد محمد دخان مأمور القسم، تحركت فرق الحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد البتانوني مساعد فرقة غرب القاهرة، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الموقف.

وأوضحت التحريات أن النيران اقتصرت على كراسي محدودة دون امتداد لأي منشآت أو مركبات، وتم فرض كردون أمني حول منطقة الحريق لحين الانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي خطر، مع تحرير محضر بالواقعة واستكمال التحقيقات لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.

قوات الحماية المدنية الحماية المدنية موقف عبد المنعم رياض قصر النيل قسم شرطة قصر النيل

