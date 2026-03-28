

أسندت النيابة العامة، لنجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، اتهامات حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، وإتلاف ممتلكات عامة.

وأمرت جهات التحقيق، حبس نجل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه.



وكان نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وصل إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله أثناء التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته بمنطقة التجمع

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.