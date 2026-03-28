طريقة استخراج شهادة المخالفات وتقديم التظلم أونلاين

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 28/03/2026

خطوات التظلم على مخالفات المرور

أطلقت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور الرقمية، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن الاستعلام عن المخالفات بسهولة عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط: https://bit.ly/3vfhduz

2- اختيار خدمة الاستعلام ثم الضغط على مخالفات رخص المركبة.

3- إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

مع التحديث الأخير، أصبح إظهار تفاصيل المخالفات والمبالغ المستحقة مرتبطًا بإدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، لضمان حماية الخصوصية ومنع أي استعلام غير مصرح به.

لاستخراج شهادة المخالفات أونلاين:

اختر خدمة استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة.

أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور.

سجل بيانات العنوان المراد توصيل الشهادة إليه.

سدد رسوم الشهادة 50 جنيهًا، بالإضافة إلى 15 جنيهًا رسوم توصيل، مع إمكانية الدفع إلكترونيًا عبر بطاقة فيزا.

وتتيح المنصة أيضًا إمكانية تقديم تظلم على المخالفات المرورية مجانًا، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويسرّع عملية البت في التظلمات.

هل تساعد البطاطا على الشعور بالشبع وتحسين الهضم؟
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات خلال ساعات
بعد تأجيله.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب جولة ميدانية بسوق العبور
حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
أمامه فرصتان.. هل يختم محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بتتويج جديد؟

