شهدت منطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة عاملين وجروح قطعية متفرقة، إثر خلاف حول معاكسة فتاة.

القبض على المتهمين بمعاكسة فتاة

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من عاملين وابنتهما، وطرف ثانٍ مكون من 4 عاطلين جميعهم مقيمين بدائرة القسم، حيث قام الطرف الثاني بمعاكسة الفتاة، وحال تدخل الطرف الأول لمعاتبتهم، اعتدى عليهم باستخدام سلاح أبيض محدثًا الإصابات المشار إليها.

وبالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم الآداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لتولي التحقيق والكشف عن كافة الملابسات.