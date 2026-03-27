القبض على المتهمين بمعاكسة فتاة والتسبب في إصابة والدها بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

09:51 م 27/03/2026

قسم شرطة ثالث أكتوبر

شهدت منطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة عاملين وجروح قطعية متفرقة، إثر خلاف حول معاكسة فتاة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من عاملين وابنتهما، وطرف ثانٍ مكون من 4 عاطلين جميعهم مقيمين بدائرة القسم، حيث قام الطرف الثاني بمعاكسة الفتاة، وحال تدخل الطرف الأول لمعاتبتهم، اعتدى عليهم باستخدام سلاح أبيض محدثًا الإصابات المشار إليها.

وبالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم الآداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لتولي التحقيق والكشف عن كافة الملابسات.

مشاجرة ثالث أكتوبر إصابات تعد بسلاح أبيض ضبط المتهمين التحقيقات الأمنية حيازة أدوات حادة

