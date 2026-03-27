

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، وذلك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

تفاصيل الضبط

وبحسب بيان أمني، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، حيث تم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.