تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "الخلية الإعلامية" لـ 24 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

03:53 م 25/03/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية"، إلى جلسة 24 يونيو.

وأسندت النيابة لبعض المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لآخرين تهم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات لصالح الجماعة، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

