

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية"، إلى جلسة 24 يونيو.

اتهامات بالإرهاب وتمويله.. تفاصيل تأجيل قضية الخلية الإعلامية

وأسندت النيابة لبعض المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت لآخرين تهم تمويل الإرهاب، وحيازة ونقل أموال ومعلومات لصالح الجماعة، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق