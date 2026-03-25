اعتداء بـ سلاح أبيض.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع سيدة بالمقطم

كتب : علاء عمران

12:08 م 25/03/2026 تعديل في 12:17 م

ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالمقطم- أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وإصابة شقيقها باستخدام سلاح أبيض في منطقة المقطم بالقاهرة. وبالفحص تبين أن البلاغ الوارد للأجهزة الأمنية من طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، أكد تعرضها للتعدي لفظيًا وإشهار سلاح أبيض أثناء سيرها في الشارع، دون حدوث إصابات فعلية.

ضبط المتهم

وفق بيان للوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وهو حاصل على دبلوم ويقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وضبطه بعد مواجهته بالواقعة، حيث أقر بما نسب إليه. وتم التحفظ على المتهم.

الإجراءات القانونية

مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين ومكافحة التعديات بالأسلحة البيضاء وضمان أمن وسلامة الشوارع.

التعدي على سيدة المقطم وزارة الداخلية إشهار سلاح

