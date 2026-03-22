إنهاء خدمة فرد شرطة بجنوب سيناء بعد ظهوره في فيديو يتلقى أموالاً من سائح

كتب : محمد الصاوي

04:19 م 22/03/2026

المتهم

أكد مصدر أمني أنه تم إنهاء خدمة فرد شرطة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتلقى مبلغا ماليا من أحد السياح مقابل تسهيل إنهاء بعض الإجراءات بأحد منافذ محافظة جنوب سيناء.

هوية السائح ونشر الفيديو

وأوضح المصدر أن السائح، ويحمل جنسية إحدى الدول، نشر الفيديو على حسابه الشخصي، تضمن منحه مبلغا ماليا للفرد مقابل إنهاء الإجراءات.

الإجراءات التأديبية

أكد المصدر أن إنهاء خدمة فرد الشرطة جاء نتيجة ارتكابه أخطاء مسلكية، وذلك وفقًا لثوابت وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه المخالفات.

إنهاء خدمة فرد شرطة جنوب سيناء مبلغ مالي

