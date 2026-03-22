أكد مصدر أمني أنه تم إنهاء خدمة فرد شرطة ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتلقى مبلغا ماليا من أحد السياح مقابل تسهيل إنهاء بعض الإجراءات بأحد منافذ محافظة جنوب سيناء.

هوية السائح ونشر الفيديو

وأوضح المصدر أن السائح، ويحمل جنسية إحدى الدول، نشر الفيديو على حسابه الشخصي، تضمن منحه مبلغا ماليا للفرد مقابل إنهاء الإجراءات.

الإجراءات التأديبية

أكد المصدر أن إنهاء خدمة فرد الشرطة جاء نتيجة ارتكابه أخطاء مسلكية، وذلك وفقًا لثوابت وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه المخالفات.