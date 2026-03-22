الداخلية تضبط 90 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 91.289 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

فحص السائقين والكشف عن تعاطي المخدرات

تم فحص 605 سائقين، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 527 مخالفة متنوعة، تشمل: تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، و أمن ومتانة المركبات.

ضبط محكوم عليهم والتحفظ على المركبات المخالفة

كما تم فحص 50 سائقا، وأظهرت النتائج إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الطرق وسلامة مستخدميها.