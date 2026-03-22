الداخلية تضبط 90 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:35 م 22/03/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 91.289 مخالفة متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

فحص السائقين والكشف عن تعاطي المخدرات

تم فحص 605 سائقين، وأسفرت الفحوص عن إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 527 مخالفة متنوعة، تشمل: تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، و أمن ومتانة المركبات.

ضبط محكوم عليهم والتحفظ على المركبات المخالفة

كما تم فحص 50 سائقا، وأظهرت النتائج إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن الطرق وسلامة مستخدميها.

وزارة الداخلية حملات مرورية تعاطي المخدرات

أحدث الموضوعات

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
موسيقى

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي
رياضة محلية

بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي
الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر -صور
أخبار المحافظات

الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر -صور
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة
شئون عربية و دولية

مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة

بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة