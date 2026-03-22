الأمن يضبط قضايا تهريب عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي المختلفة، بقيمة مالية تتجاوز 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة المضاربة على العملات وحماية الاقتصاد القومي.