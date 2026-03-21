بعد تداول فيديو.. ضبط طفلين وآبائهما لتعاطيهم المخدرات في السويس

كتب : صابر المحلاوي

07:21 م 21/03/2026

كشفت جهود الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول مقاطع فيديو مخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلين يبدوان عليهما علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيهما المواد المخدرة في مدينة السويس.

صاحب الفيديو: نشرت لزيادة المشاهدات

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص القائم على نشر الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، واعترف بتصوير الفيديو ونشره بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما تم تحديد وضبط الطفلين الظاهرين في الفيديو، واللذين يبلغان من العمر 14 و11 عامًا، إلى جانب والدهما المصنف كعنصر جنائي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وبمواجهتهم اعترف الأب بتعاطي نجليه للمواد المخدرة، وتحصلهما عليها من عاطل له معلومات جنائية، تم ضبطه أيضًا بحوزته كمية من مخدر "الاستروكس" ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، واعترف بالواقعة كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

