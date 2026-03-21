أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما أظهر قائد سيارة "نصف نقل" يتركها متوقفة في نهر الطريق دون ربط مكابحها، مما عرض حياة المواطنين للخطر في محافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد خلال شرائه بعض المستلزمات.

تحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

