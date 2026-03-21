كشف مصدر بريطاني رسمي، أن إيران حاولت تنفيذ هجوم على قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية في المحيط الهندي، إلا أن المحاولة لم تحقق أهدافها.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة جاءت قبل إعلان لندن السماح لواشنطن باستخدام بعض قواعدها العسكرية لتنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، أفادت وكالة مهر بأن طهران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييغو غارسيا، معتبرة أن العملية تمثل رسالة واضحة بشأن تطور مدى القدرات الصاروخية الإيرانية.

وذكرت وول ستريت جورنال، أن أحد الصاروخين تعطل أثناء التحليق، فيما تم التعامل مع الآخر عبر صاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية، دون تأكيد نهائي بشأن إصابته.

وتقع قاعدة دييغو غارسيا ضمن جزر تشاغوس في المحيط الهندي، وتُعد مركزًا حيويًا للعمليات العسكرية الأميركية في آسيا، حيث استُخدمت سابقًا في حملات عسكرية بارزة في أفغانستان والعراق.

كما تُعد واحدة من القاعدتين اللتين سمحت بريطانيا باستخدامهما في إطار العمليات الدفاعية المرتبطة بالتصعيد مع إيران.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية، أدانت الهجمات الإيرانية، معتبرة أنها تهدد المصالح البريطانية وحلفاءها، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالملاحة في الخليج.