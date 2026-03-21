إيران: اعتقال 25 شخصًا في أذربيجان الغربية من العناصر العميلة

أعلن التلفزيون الإيراني، نقلًا عن شرطة أذربيجان الغربية، بأنه تم إلقاء القبض على 25 شخصًا من العناصر العميلة.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات الأمنية، حيث تكثف السلطات الإيرانية جهودها لرصد وملاحقة أي أنشطة تعتبرها تهديدًا للأمن الداخلي، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المعنية.

كان أعلن الحرس الثوري الإيراني، إصابة ثالث طائرة حربية معادية، ومن نوع اف 16 اسرائيلية، بنيران الدفاعات الجوية للحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري، بحسب بيانه، إن الدفاعات الجوية الحديثة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري أصابت عند الساعة 3 و45 دقيقة من فجر اليوم، طائرة اف 16 اسرائيلية بنيرانها.