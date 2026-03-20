ضبط مليون قطعة ألعاب نارية وكشف كواليس 63 قضية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها، في إطار خطة موسعة تستهدف ملاحقة القائمين على تصنيعها وترويجها بمختلف المحافظات.

وفق بيان للوزارة، نفذ قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 63 قضية، عُثر خلالها على قرابة مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط الأسواق ومنع تداول تلك المواد الخطرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.