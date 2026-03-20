ضبط مليون قطعة ألعاب نارية وكشف كواليس 63 قضية

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية مكثفة بالمحافظات

كتب : علاء عمران

09:06 م 20/03/2026

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها، في إطار خطة موسعة تستهدف ملاحقة القائمين على تصنيعها وترويجها بمختلف المحافظات.

وفق بيان للوزارة، نفذ قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 63 قضية، عُثر خلالها على قرابة مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط الأسواق ومنع تداول تلك المواد الخطرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سحب النسخ من السينمات".. كواليس رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض
سينما

"سحب النسخ من السينمات".. كواليس رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض
بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
زووم

بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
أخبار مصر

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
رفض مصري لتهديد سيادة السودان وليبيا ولبنان في اتصال مع واشنطن
شئون عربية و دولية

رفض مصري لتهديد سيادة السودان وليبيا ولبنان في اتصال مع واشنطن
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا

