أصيب 15 شخصا في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو مساء الثلاثاء.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور. انتقلت على الفور الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص أعلى سلم نايها اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط نحو 15 شخصا - بينهم سوداني وإندونيسي- نقلوا إلى المستشفيات القريبة فيما يعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

