ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض علي المتهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنهيات من المواطنين بالشروق، بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح مالية شهرية.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة، أحكامًا قضائية ضد المتهم "أحمد م"، لتحرير شيكات بنكية دون رصيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل علاقات الصداقة والمعرفة داخل دائرته الاجتماعية لإقناع عدد من الأشخاص باستثمار أموالهم في مجال السيارات، وحرر لهم شيكات بالمبالغ المالية المتحصل عليها.

وأوضحت المستندات التى أرفقها المجنى عليهم في القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية وتحويلات بنكية بملايين الجنيهات عبر أكثر من بنك، وهو ما أثار شبهة وجود نشاط مالي واسع النطاق خارج الأطر الرسمية.