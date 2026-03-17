القبض على مستريح السيارات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالشروق

كتب : أحمد عادل

04:54 م 17/03/2026 تعديل في 04:58 م

رجل الأعمال المتهم

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض علي المتهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنهيات من المواطنين بالشروق، بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح مالية شهرية.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة، أحكامًا قضائية ضد المتهم "أحمد م"، لتحرير شيكات بنكية دون رصيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل علاقات الصداقة والمعرفة داخل دائرته الاجتماعية لإقناع عدد من الأشخاص باستثمار أموالهم في مجال السيارات، وحرر لهم شيكات بالمبالغ المالية المتحصل عليها.

وأوضحت المستندات التى أرفقها المجنى عليهم في القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية وتحويلات بنكية بملايين الجنيهات عبر أكثر من بنك، وهو ما أثار شبهة وجود نشاط مالي واسع النطاق خارج الأطر الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
سفرة رمضان

بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
حوادث وقضايا

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
دراما و تليفزيون

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
جنة الصائم

توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
اقتصاد

لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا