الداخلية تضبط 18 طن دقيق مخالف وتلاحق تجار العملة بقيمة 21 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

11:08 ص 11/03/2026

شرطة التموين _أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الجرائم التموينية ومواجهة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

ففي مجال الرقابة على الأسواق، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وخلال 24 ساعة، تم ضبط 18 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل تداوله بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حصيلة قضايا الاتجار في العملات

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 21 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

قضايا الاتجار تجار العملة الجرائم التموينية جمهور المستهلكين

