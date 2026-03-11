إعلان

الداخلية تضبط 112 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. و47 حالة تعاطٍ بين السائقين

كتب : علاء عمران

11:04 ص 11/03/2026

حملة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 112,576 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

الداخلية تضبط 112 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كما قامت الأجهزة المعنية بفحص 1105 سائقين، حيث تبين إيجابية 42 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 745 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 102 سائق، وأسفر ذلك عن إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
وضبطت القوات كذلك 8 محكوم عليهم بإجمالي 24 حكماً قضائياً، مع التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وزارة الداخلية مخالفة مرورية الانتظار العشوائي

