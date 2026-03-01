إعلان

مشاجرة بسبب "لهو الأطفال" ببنى سويف بالأسلحة والألعاب النارية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:01 م 01/03/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين مجموعتين من الأشخاص استخدموا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية، دون وقوع إصابات، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

وكشف مصدر أمني، أنه بتاريخ 26 فبراير، وقع الاشتباك بين طرف أول مكون من 5 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) وطرف ثان مكون من 7 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وأضاف المصدر أن المشاجرة تضمنت تبادل إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية في الهواء، والتلويح بالأسلحة البيضاء، دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم بندقيتا خرطوش، وأسلحة بيضاء، وعدد من الألعاب النارية، وخمسة عصي خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بنى سويف الألعاب النارية

