20 مليون صرخة استغاثة.. النيابة العامة تقتحم "العالم المظلم" لحماية الأطفال

كتب : مصراوي

09:43 م 09/02/2026

النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي عن تعاونها مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال إلكترونيا.

وشرع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي، في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية.

ويختص المركز بتلقي البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، وتحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعما للتحقيقات الجنائية.

وبلغ عدد البلاغات المعلن عنها من قبله حتى عام ۲۰۲٤ نحو 20 مليون بلاغ على مستوى العالم، تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وفي إطار هذا التعاون تلقى مكتب حماية الطفل عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، فتم فحصها فنيا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.

ومن بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا؛ حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات عقب إقراره بالواقعة.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتهيب بالأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك

النيابة العامة استغلال الأطفال الجرائم الإلكترونية تهديد ابتزاز النائب العام

