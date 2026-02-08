تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 137.725 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.477 سائقًا تبين إيجابية 53 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة منهم.

وفي إطار حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 663 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمتانة، وفحص 118 سائقًا تبين إيجابية 6 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

