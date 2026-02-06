كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بزعم رفضه السماح لوالدتها بالنزول أعلى الطريق الدائري والاستيلاء على حقائب المشتريات الخاصة بهما بمحافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من ربة منزل وبرفقتها كريمتيها، مقيمات بمحافظة الجيزة، أفدن خلاله بتضررهن من قائد سيارة نقل ذكي، لقيامه بإغلاق أبواب السيارة ومنع الأولى من النزول أثناء استقلالها معه، إثر خلاف نشب بينهم حول قيمة الأجرة، قبل أن يستولي على حقيبتها.

وأضافت التحريات أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على الحقيبة المُبلغ بالاستيلاء عليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا ذلك إلى ذات الخلافات حول الأجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.