"أوردر دليفري" ينتهي بجريمة داخل مخبز بالهرم

في قلب "مخبز" بالهرم، شاب في عمر الورد قرر ينهي حياة مسنًا إثر مشاجرة "تافهة" على أولوية توصيل الطلبات.

المجني عليه قضى عمره فيمحراب العمل لتربية أبنائه وفي الجهة المقابلة، زميله الشاب العشريني بدلا من احترام شيبة المسن، "الشيطان" زين له سوء عمله وبدأت المشاجرة الحادة.

الخلاف بدأ بسيطًا، من يذهب لتوصيل الطلبات إلى المنازل أولا، كلاهما تمسك برأيه حتى وصل الأمر للاشتباك بالأيدي انتهاء بجريمة قتل داخل محل مصدر رزقهم.

المسن لفظ أنفاسه الأخيرة، والزميل القاتل ألقت الشرطة القبض عليه واقتادته إلى قسم الهرم تمهيدا لإحالته للمحاكمة.