إعلان

"أوردر دليفري" ينتهي بجريمة داخل مخبز بالهرم

كتب : محمد شعبان

01:59 م 06/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في قلب "مخبز" بالهرم، شاب في عمر الورد قرر ينهي حياة مسنًا إثر مشاجرة "تافهة" على أولوية توصيل الطلبات.

المجني عليه قضى عمره فيمحراب العمل لتربية أبنائه وفي الجهة المقابلة، زميله الشاب العشريني بدلا من احترام شيبة المسن، "الشيطان" زين له سوء عمله وبدأت المشاجرة الحادة.

الخلاف بدأ بسيطًا، من يذهب لتوصيل الطلبات إلى المنازل أولا، كلاهما تمسك برأيه حتى وصل الأمر للاشتباك بالأيدي انتهاء بجريمة قتل داخل محل مصدر رزقهم.

المسن لفظ أنفاسه الأخيرة، والزميل القاتل ألقت الشرطة القبض عليه واقتادته إلى قسم الهرم تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل قتل مسن مخبز فرن الهرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد في باكستان إلى أكثر من 30 قتيلا
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان