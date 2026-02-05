استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال المتهم الـ15، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في قضية المخدرات الكبرى، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المتهم أمام هيئة المحكمة، "أقسم بالله العظيم ما شوفت مخدرات ولا حملتها، أنا مهندس وأبني دكتور، كل اللي حصل أني اشتريت سيارة من متهم ولما اتقبض عليا لقيته معايا في سيارة الترحيلات".

كشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.