اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لغسل 150 مليون جنيه من حصيلة التنقيب عن الآثار
كتب : علاء عمران
12:25 م 05/02/2026 تعديل في 12:29 م
التنقيب عن الآثار ارشيفية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التنقيب غير المشروع عن الآثار.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين من جنسيات متعددة، تخصص في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض، ثم الاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية. كما تبين قيامهم بإصدار وثائق مزورة تتيح بيع القطع الأثرية في أسواق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية على أنها شرعية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهمين، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية إليها، وتمكنت من استعادتها إلى البلاد.
كما ثبت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.