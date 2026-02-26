نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير تعرضه للسباب من شخص آخر "زعم أنه يعمل بجهة رسمية"، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

مشادة بسبب "عكس الاتجاه" وادعاء كاذب

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري، تقدم شخص (الظاهر بمقطع الفيديو) ببلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، قرر فيه أنه أثناء سيره بسيارته الملاكي يوم 9 الجاري، فوجئ بقائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما حول أولوية المرور دون تشابك بالأيدي، معللاً تأخره في الإبلاغ خشيته من تحرير الطرف الآخر محضرًا كيديًا ضده.

وأوضحت التحريات أنه أمكن تحديد قائد الدراجة النارية وتبين أنه (مندوب توصيل - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بالواقعة، متهمًا قائد السيارة بسبه والادعاء كذبًا بكونه يعمل بجهة رسمية. وبإعادة مناقشة قائد السيارة (مقدم البلاغ)، أقر بعدم صحة ادعائه العمل بجهة رسمية أثناء المشادة.

تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدي المركبتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.