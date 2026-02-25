إعلان

واقعة خطف وسرقة "طالبة المقطم" على طريق السخنة.. 19 أبريل محاكمة "سائق أوبر"

كتب : رمضان يونس

07:00 م 25/02/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة 19 أبريل المقبل، لنظر محاكمة "سائق أوبر" في واقعة اتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

نيابة جنوب القاهرة الكلية، قررت إحالة "سائق أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خليفة اتهامه بخطف طالبة و هتك عرض وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق أوبر ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت "أوبر" بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طالبة طف طالبة ريق السخنة لنيابة العامة وبر حالة سائق أوبر رقة وبر يسرق فتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال
دراما و تليفزيون

أول رد من مخرج مسلسل "صحاب الأرض" على المتحدثة بإسم جيش الاحتلال

سماح أنور: "اتفاجئت بـ سمير صبري جايبلي دبلة من غير ما يقولي"
دراما و تليفزيون

سماح أنور: "اتفاجئت بـ سمير صبري جايبلي دبلة من غير ما يقولي"
تقارير: الرئيس الكوري الشمالي يعيّن طفلته رئيسا لإدارة الصواريخ النووية
شئون عربية و دولية

تقارير: الرئيس الكوري الشمالي يعيّن طفلته رئيسا لإدارة الصواريخ النووية
"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
أخبار وتقارير

"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة